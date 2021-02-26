На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 277 человек.

13 человек умерли за сутки от коронавируса и пневмонии в Казахстане, сообщает zakon.kz.

На 26 февраля лечение от КВИ продолжают получать 20 277 человек (13 358 КВИ+ и 6 919 КВИ-), из них в стационарах находится – 4 452 пациента, на амбулаторном уровне – 15 825 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 254 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 53 пациента; на аппарате ИВЛ – 41 пациент, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 24 февраля 2021 года зарегистрировано 51 случай заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 212 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 49 172, случаев с летальным исходом - 620, всего выздоровели – 41 633 человека.

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