В 2021 году в Алматинской области будут функционировать 16 современных ФОКов

В 2020 году на развитие сферы спорта в области было направлено 18,3 млрд тенге.

В Алматинской области уделяется большое внимание развитию спорта. За последние 5 лет в регионе построено 11 физкультурно-оздоровительных комплексов, а в этом году построят еще пять.

Также в селах планируется открыть более 8 мини ФОКов. Об этом на днях во время торжественного мероприятия, посвященное подведению итогов 2020 года в сфере спорта сообщил аким Алматинской области Амандык Баталов.

В ходе мероприятия награждены благодарственными письмами от акима Алматинской области и денежными сертификатами 54 человек на сумму 37 миллионов. Среди них: спортсмены, защищающие честь города и страны на международных аренах, заслуженные тренеры, руководители спортивных школ, а также журналисты, активно пропагандирующие спортивную жизнь. Также глава региона вручил 22 ключа от микроавтобусов и легковых автомобилей для детско-юношеских спортивных школ области.

Аким Алматинской области Амандык Баталов в своей поздравительной речи подчеркнул, что поддержка сферы физической культуры и спорта, продвижение здорового образа жизни являются одним из основных приоритетов государственной политики, будучи главным ключом к укреплению здоровья нации.

В целях исполнения поручений Елбасы и Президента страны в Алматинской области принимаются системные меры по всестороннему развитию спорта. Сегодня жители региона с нетерпением ждут открытия в областном центре крытого плавательного бассейна олимпийского типа–уникального объекта, строительство которого подходит к концу. В прошлом году были открыты физкультурно-оздоровительные комплексы в Карасайском и Ескельдинском районах. Готов к открытию спортивный комплекс в селе Балпык би Коксуского района. В рамках проекта "Ауыл ел - бесігі" 5 таких комплексов строятся в Балхашском, Алакольском, Уйгурском, Аксуском, Райымбекском районах. В 2020 году на развитие сферы спорта в области было направлено 18,3 млрд тенге, - сказал Амандык Баталов.

Также были приглашены специальные гости — казахстанский профессиональный боец Ардак Назаров, профессиональный боксер Жанкош Тураров, казахстанский боксер-профессионал Айдос Ербосынулы.

В ходе встречи Ардак Назаров, поздравил коллег с заслуженными наградами и предложил акиму области проводить региональную традиционную премию "Хан Тенгри" для спортсменов, которая будет на подобие Оскара.

В свою очередь, аким области Амандык Баталов поддержал идею спортсмена.

Напомним, только по итогам прошлого года спортсмены области завоевали 853 награды разного достоинства, пополнив копилку побед Жетысу 292 золотыми, 258 серебряными и 303 бронзовыми медалями. Подготовлены 20 мастеров спорта международного класса, 124 мастера спорта, 375 кандидатов в мастера спорта и 166 спортсменов первого спортивного разряда.

Наши спортсмены получили 7 личных и 1 командную лицензию для участия на XXXII(32-ых) летних Олимпийских играх в Токио. Среди них Санжар Мусаев, Денис Ганькин, Ильфат Абдуллин (стрельба из лука), Айман Ратова (легкая атлетика), Асхат Дильмухамедов (греко-римская борьба), Пономарев Сергей (велоспорт), Зульфия Чиншанло (тяжелая атлетика). Всем им выдали денежные сертификаты.

Заметны результаты и в командных видах спорта: волейболе, регби, футболе.

К примеру, Свое 20-летие в этом году отмечает легендарная команда волейбольного клуба "Жетысу", являющаяся 8-ми кратными Чемпионами страны среди женских команд Национальной лиги и обладателями Кубка Республики Казахстан, двухкратными обладателями Супер Кубка Республики Казахстан.

Также свое 40-летие отметит футбольный клуб "Жетысу".

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