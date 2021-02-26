Нигматулин: Мажилис рассмотрит соглашение ЕAЭС в области налоговой политики

Депутатам предлагается обсудить ряд ратификационных законопроектов.

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается обсудить ряд ратификационных законопроектов.

В их числе - Договор о товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров Евразийского экономического союза.

Целью Договора является создание региональной системы получения прав в отношении товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров.

Создание данной системы упростит процедуру получения охраны в отношении товарных знаков, снизит для заявителей административные и финансовые барьеры путем подачи одной евразийской заявки. Также среди ратификационных законопроектов - Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную продукцию государств-членов ЕАЭС.

Соглашением предусматривается поэтапная гармонизация акцизов на табачную продукцию.

Во втором чтении депутатам предлагается рассмотреть законодательные поправки по вопросам регулирования микрофинансовой и коллекторской деятельности в нашей стране.

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