Дело гулявшего на тое судьи из Караганды рассмотрит Верховный суд

Ранее в Сети появилось видео тоя, на котором был запечатлен судья областного суда.

Дело судьи из Караганды Естая Исабекова, который провел той в ресторане во время пандемии, рассмотрят в Верховном суде, передает zakon.kz.

Телеканал Astanatv.kz сообщает, что коллеги судьи признали, что его поведение в ресторане противоречит кодексу судебной этики, но назначить ему наказание не смогли. Этим займутся вышестоящие органы.

Комиссия по судейской этике рассмотрела поведение судьи Исабекова в ресторане "Рубин" и приняла решение, что он совершил поступок как противоречащий кодексу судейской этики. Комиссия обратилась в пленарное заседание карагандинского областного суда, чтобы рассмотрели вопрос о направлении материалов в судебное жюри Верховного суда, - сказал судья-координатор по работе со СМИ Карагандинского облсуда Еркеш Маукен.

Ранее в Сети появилось видео тоя, на котором был запечатлен судья областного суда Естай Исабеков. В Карагандинском облсуде в отношении Исабекова провели служебную проверку. Позже выяснилось, что организатором тоя был брат судьи. Он заплатил штраф.

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