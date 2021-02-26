Более 11 млн электронных госуслуг было оказано во вовремя пандемии в Алматинской области

В области почти 8 тысяч государственных служащих.

Во вовремя пандемии в Алматинской области оказано более 11 млн электронных госуслуг было оказано, сообщает zakon.kz

Об этом сообщила руководитель Департамента агентства РК по делам государственной службы по Алматинской области Ляззат Бейсекулова, на итоговой отчетной встрече.

По ее словам, период пандемии и объявленного карантина положительно повлиял на повышение уровня цифровой грамотности населения, это позволило оказать более 11 млн услуг электронно, что составляет 95% от общего количество оказанных услуг.

В зависимости от потребности граждан, государство предоставляет лучшие, наиболее доступные возможности получения услуг. Сегодня в рамках реализации поручения Президента проводится активная работа по переводу госуслуг в электронный формат. Так, в Алматинской области услугодателями оказывается 386 видов государственных услуг, из них доля электронных услуг составляет около 87%, - сказала Ляззат Бейсекулова.

Также важно подчеркнуть, что департаментом на постоянной основе проводится мониторинг социальных сетей, информационных и новостных порталов на предмет негативных публикаций в отношении государственных служащих области, тем самым налаживает обратную связь с обществом через средства массовой информации. По результатам мониторинга, в отношении сотрудников государственных органов области, в 2020 году, выявлено 37 материалов отрицательного характера, из них 16 подтверждены. По итогам все привлечены к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, она отметила, что сейчас законом исключен порог стоимости разрешаемого подарка госслужащим. Все подарки, поступившие госслужащему и членам его семьи, включая подарки, поступившие даже без их ведома, подлежат передаче государству в течение семи календарных дней.

Все вы знаете, что законодательством запрещено госслужащим получать подарки в связи с исполнением государственных функций. Вместе с тем, Гражданским кодексом запрещалось дарение подарков стоимостью более 10 МРП, что могло ввести граждан в заблуждение. Очень важный момент - указанное выше законодательное ограничение на получение подарков не должно распространяется на случаи, вытекающие из личной жизни госслужащего. К примеру, в случае семейно-торжественных мероприятий он может получать подарки от близких и родственников, - пояснила спикер.

Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день, в Алматинской области почти 8 тысяч государственных служащих. 343 из них были назначены в прошлом году.

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