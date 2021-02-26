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Алматы на грани перехода в "желтую" зону

Фото: zakon.kz/Золотухин 26 февраля 2021, 10:01

В "красной" зоне нет регионов.

Алматы находится на границе с "желтой" зоной, сообщает zakon.kz.

Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.

Ситуация на 26 февраля выглядит следующим образом:⠀В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.

За прошедшие сутки, 25 февраля, зарегистрированы 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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