Алматы на грани перехода в "желтую" зону

Приложение zakon.kz
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В "красной" зоне нет регионов.
Алматы находится на границе с "желтой" зоной, сообщает zakon.kz.
Минздрав опубликовал матрицу оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана.
Ситуация на 26 февраля выглядит следующим образом:⠀В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области.⠀В "зеленой" зоне - все остальные регионы.
За прошедшие сутки, 25 февраля, зарегистрированы 855 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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