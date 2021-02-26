Нелегальный завод по изготовлению алкоголя накрыли в Алматинской области

В ходе обыска обнаружено свыше 170 тысяч бутылок водки 20-ти наименований с поддельными учетно-контрольными марками

В Алматинской области пресечена теневая деятельность завода по изготовлению алкоголя, сообщает zakon.kz.

Агентством РК по финансовому мониторингу совместно с органами государственных доходов на территории Алматинской области пресечена деятельность завода по теневому производству алкогольной продукции в промышленных масштабах.

В ходе обыска обнаружено свыше 170 тысяч бутылок водки 20-ти наименований с поддельными учетно-контрольными марками, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Более того, указанная продукция не проходила сертификацию и могла нанести непоправимый вред здоровью людей.

По данному факту ведется следствие, иные сведения в порядке ст.201 УПК РК не подлежат разглашению.

По сведениям Всемирной организации здравоохранения ежегодно в мире из-за суррогатного алкоголя умирает более 3 млн человек. Благодаря пресечению незаконной деятельности алкогольного завода сохранены жизни тысячи казахстанцев.

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