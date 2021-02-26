Житель СКО угнал иномарку, чтобы помириться с девушкой

Возбуждено уголовное дело.

В СКО "романтик" угнал Volkswagen Polo знакомой, чтобы помириться, сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт МВД РК, в полицию Петропавловска обратилась молодая женщина.

Она рассказала, что со двора ее дома пропал автомобиль, выданный ей в качестве служебного автотранспорта. Через сутки стражи порядка обнаружили машину на одной из улиц Рабочего поселка.

Volkswagen был закрыт на ключ. Вскоре в поле зрения оперативников попали двое молодых людей, один из которых был знакомым потерпевшей.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 188 части 1 "Кража". Также устанавливается причастность данного гражданина к другим преступлениям, – отметил оперуполномоченный Первого отдела полиции УП Петропавловск Адилет Женисов.

Ранее судимый 35-летний мужчина не дал никаких пояснений. Его напарник рассказал, что угнал ночью чужой автомобиль по просьбе друга.

Он думал, что она ему позвонит. Он хотел как бы с ней помириться и как-будто ее нашел, – рассказал напарник подозреваемого.

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