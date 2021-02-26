"Жомарт түлек-2021". Именитые жамбылцы помогают малой родине в решении соцпроблем

Глава региона выслушал участников встречи, поблагодарил их за то, что они не забывают о малой родине.

В Таразе в рамках программы "Рухани жаңғыру" в честь 30-летия Независимости Казахстана прошла встреча "Жомарт түлек-2021".

Ее гостями стали выпускники школ региона - ныне знаменитые государственные общественные деятели, музыканты, спортсмены, ученые, предприниматели, которые славят родной край далеко за его пределами.

Открывая встречу, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев особо подчеркнул важность данного мероприятия.

Основная цель - показать молодому поколению пример успешного жизненного пути жамбылцев, известных на родине, работающих в различных сферах жизнедеятельности, привлечь уроженцев нашего региона к решению социальных проблем родного края, распространить опыт реализации социальных инициатив, а также социально значимых проектов, - сказал он. - В рамках проекта "Жомарт түлек" был запущен сайт jambyl-tylek.kz. Сейчас на нем зарегистрировались около 80 тысяч выпускников. За последние пять лет наши выпускники оказали спонсорскую помощь родной школе, родному селу на общую сумму 2 миллиарда тенге. В рамках проекта "Туған жер" предлагается реализовать более 30 социальных проектов на сумму 5,5 миллиарда тенге.

Известные уроженцы Жамбылской области, внесшие весомый вклад в развитие страны, поделились своими историями успеха и воспоминаниями о малой родине. Одни присутствовали на встрече лично, а другие участвовали в ней посредством видеосвязи. Среди них Герой Труда Казахстана, народный артист СССР, актер и режиссер театра и кино, педагог, профессор Асанали Ашимов, руководитель Канцелярии Первого Президента - Елбасы Махмуд Касымбеков, государственный и общественный деятель, советский и казахстанский политолог Омирбек Байгельди, государственный и общественный деятель, ученый, писатель, академик Мырзатай Жолдасбеков, Халық қаһарманы Бахытжан Ертаев, Герой Труда Казахстана, отличник народного просвещения Казахской ССР Аягуль Миразова, народный артист Казахстана Алтынбек Коразбаев, председатель Совета директоров НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая" Гульмира Исимбаева.

Махмуд Касымбеков передал поздравление от Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, отметив, что Елбасы высоко оценил инициативу Бердибека Сапарбаева провести в регионе подобное мероприятие, которое способствуют укреплению патриотического духа казахстанцев.

Такие благие мероприятия, рождающиеся от любви к своей родной земле, народу, усиливают патриотические чувства и вносят огромный вклад в воспитание молодого поколения. Я верю, что форум возьмет начало в Жамбылском регионе и найдет свое продолжение и в других областях республики, - говорится в приветственном слове Елбасы.

Именитый актер и режиссер Асанали Ашимов присутствовал на мероприятии лично и также высказался о значимости мероприятия.

Идея объединить всех жамбылских выпускников, так или иначе прославляющих родной край, мне кажется очень удачной и крайне важной. Именно такие люди могут показать подрастающему поколению правильный пример, которому стоит следовать. Выдающиеся жамбылцы вселяют в молодых земляков уверенность в том, что все возможно, главное - много и честно трудиться, и, конечно, не забывать малую родину, помогать ей по возможности, ведь она нас взрастила. Я горд оказаться в числе таких выпускников, - сказал Асанали Ашимов.

Государственный деятель, политолог Омирбек Байгельды поблагодарил руководство области за организацию столь значимого в воспитательном плане мероприятия, выразив надежду, что эта инициатива найдет свое продолжение в дальнейшем.

Аулиеатинская земля воспитала много талантливых и прославленных сынов Отечества, которые вносили и вносят огромный вклад в становление и развитие страны. Очень важно, чтобы они не теряли связь со своей исторической Родиной. Уверен, что общим усилиями мы сможет сделать немало благородных дел для развития Жамбылского региона, - сказал Халық қаҺарманы, генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев.

На связь в режиме онлайн вышли также магистрант МГУ имени М.Ломоносова Богдан Загрибельный из Москвы, бизнесмен Талгат Турымбаев из Сингапура, а также участники из США, Турции и других стран.

Во время разгара пандемии коронавируса уроженец Жуалынского района, один из основателей международной компании Kusto Group Талгат Турымбаев оказал помощь своим землякам, купив для районной больницы реанимационный передвижной автомобиль, а также лекарственные препараты и медицинское оборудование.

По словам предпринимателя, он продолжит оказывать поддержку родному региону.

Каждый из выступивших на постоянной основе оказывает посильную помощь родной школе, селу или городу: покупает необходимое оборудование, выделяет средства для строительства социальных объектов, дарит книги.

Глава региона выслушал участников встречи, поблагодарил их за то, что они не забывают о малой родине, общаются с молодыми земляками, мотивируют их на большие свершения. Он подчеркнул, что преемственность поколений должна сохраняться и дальше.

Как сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев, любовь к Родине – это не громкие лозунги и пустые декларации, а ежедневный труд на благо народа, добрые дела по зову души. Отрадно, что все вы вносите свой посильный вклад в развитие нашего региона. Надеюсь, так будет продолжена и дальше. В планах у нас реализация больших интересных проектов. Инвесторам мы поможем с подведением инфраструктуры. Каждый из вас может помочь нам претворить их в жизнь, - обратился к бывшим выпускникам Бердибек Сапарбаев.

В завершение мероприятия его участникам вручены памятные статуэтки и благодарственные письма.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!