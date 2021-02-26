Рассылка о смертной казни за отказ от вакцинации взбудоражила Казнет

Распространение заведомо ложной информации наказуемо.

Казахстанцы обеспокоены массовой рассылкой сообщений о том, что в стране планируют ввести смертную казнь за отказ от вакцинации, сообщает zakon.kz.

Stopfake отмечает, что к таким выводам пользователей подтолкнул новый законопроект "О биологической безопасности". На самом деле ни о какой смертной казни речи в нем не идет.

В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля прокомментировали подобные сообщения.

Информация, распространяемая в социальных сетях, касательно смертной казни за нарушение установленных правил работы не имеет под собой основания. Напоминаем, что в январе 2021 года Токаев подписал закон, отменяющий высшую меру наказания – смертную казнь. Просим граждан Казахстана не доверять сомнительной информации, распространяемой в социальных сетях и мессенджерах, – подчеркнул официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Также пояснили, что основанием для разработки законопроекта "О биологической безопасности" послужила необходимость социальной, правовой и биологической защиты специалистов, которые занимаются научными и диагностическими исследованиями в лабораториях и работают с особо опасными патогенами и болезнетворными микроорганизмами.

Проект закона разработан с учетом международного опыта и не предусматривает обязательной вакцинации всего населения страны. Однако в нем сказано о вакцинации специалистов, чья работа связана с диагностикой особо опасных инфекций, изучением их свойств, а также работой в инфекционных очагах. К ним относятся сотрудники лабораторий по работе с особо опасными патогенами, противочумных станций, ветеринарных служб и другие, — сказано в сообщении Комитета.

Также законопроект предусматривает ответственность за нарушение правил работы с патогенными биологическими агентами, возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе особо опасных инфекций.

Специалисты считают, что законопроект поможет обеспечить безопасность всего населения Казахстана в целом и специалистов, работающих в зонах повышенного риска.

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