"Самрук-Казына" расширяет инвестиционное сотрудничество с суверенными фондами благосостояния

Фонд и дочернее предприятие Mubadala – Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) подписали Меморандум.

Председатель Правления АО "Самрук-Казына" Есимов Ахметжан провел встречу с руководством суверенного фонда благосостояния ОАЭ Mubadala Investment Company.

В ходе встречи стороны обсудили текущее сотрудничество и перспективы со-инвестирования в различные секторы экономики РК.

Справочно: Mubadala Investment Company - глобальная инвестиционная компания, принадлежащая правительству Абу-Даби, с активами под управлением в размере $232 млрд.

В настоящее время прорабатывается вхождение АО "НК "Казахстан Темир Жолы" в проект строительства современных складов на территории СЭЗ "Хоргос-Восточные ворота", которое осуществлялось с участием Mubadala Investment Company.

С учетом преобразования и перехода к модели инвестиционного холдинга, глава АО "Самрук-Казына" пригласил суверенный фонд ОАЭ для дальнейшего совместного инвестирования по другим направлениям, таким, как проекты возобновляемых источников энергии, в горнорудном, телекоммуникационном секторах и инфраструктурных проектах.

В ходе визита были подписаны стратегические документы.

"Самрук-Қазына" и дочернее предприятие Mubadala – Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) подписали Меморандум о развитии и изучении сектора возобновляемых источников энергии в Казахстане.

"KMG Drilling&Services" и "Caspian Drilling Company" подписали Соглашение о бурении скважин казахстанской самоподъемной буровой установкой "Satti" в азербайджанском секторе Каспийского моря, где азербайджанская SOCAR и британская British Petroleum проводят совместные разведочные работы.

Кроме того, были проведены переговоры с другими потенциальными инвесторами, в том числе по сотрудничеству в проектах газохимического комплекса в Атырауской области. Строительство завода "Полипропилен" стоимостью 2,6 млрд долларов США завершается уже в текущем году.

В 2022 году будет выпущена первая партия продукции.

Для реализации проекта "Полиэтилен", стоимость которого составляет 6,5 млрд долларов США, ведется разработка документации и поиск стратегического инвестора.

Данные проекты реализуются фондом АО "Самрук-Казына", они имеют стратегическое значение для развития газохимии и направлены на глубокую переработку сырья с месторождения Тенгиз.

Реализация проектов позволит впервые создать масштабные перерабатывающие мощности и наладить выпуск базовой продукции для широкого спектра производств промышленного и народного потребления.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!