На трассе Атырау-Уральск в ДТП погибли четыре человека, шестеро в больнице

В связи с ухудшением погодных условий было принято решение о закрытии трассы на указанном направлении с 00:00 часов 26 февраля.

В Западно-Казахстанской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, еще 6 человек доставлены в больницу, передает zakon.kz.

В Акжаикском районе, 259 км а/д "Атырау-Уральск" в 10 км от поселка Атамекен произошло лобовое столкновение 2-х автомашин марок "Тойота Камри" под управлением водителя Р. 1987 г.р. и "Тойота Камри" под управлением водителя А.1991 г.р. В результате, на месте ДТП скончались 4 пассажира с обеих автомашин и 6 человек доставлены в ЦРБ п.Тайпак. ДЧС области.

В этой связи В ДЧС региона настоятельно рекомендуют без крайней необходимости не выезжать в дальнюю дорогу.

В случае чрезвычайной ситуации звоните на номер 112, 101.

По информации ДЧС, в связи с ухудшением погодных условий в регионе было принято решение о закрытии трассы на указанном направлении с 00:00 часов 26 февраля.

Но водитель такси не подчинился законному требованию сотрудников полиции. В результате было допущено лобовое столкновение двух автомашин.

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