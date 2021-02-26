По данному факту возбуждено уголовное дело.

Двое пьяных мужчин проникли в столичный банк, сообщает zakon.kz.

В 02.30 часов ночи двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения, разбив стеклянную дверь, проникли в здание банка. Совершить грабеж злоумышленникам не удалось, так как сработала охранная сигнализация. На место преступления незамедлительно прибыли сотрудники охранного предприятия, - сообщили в Департамент полиции Нур-Султана.

По "горячим следам" задержаны двое подозреваемых в возрасте 21 и 23 лет. Как выяснялось, молодые люди, изрядно выпив в кафе, хотели обогатиться легким способом.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

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