Платонов получил должность в Nur Otan

Приложение zakon.kz
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Ранее эту должность занимал Казанцев.
Артур Платонов назначен председателем Комитета партийного контроля Nur Otan-а, сообщает zakon.kz.
Об этом сообщил Бауыржан Байбек на своей странице в Twitter.
Постановлением Лидера партии Нурсултана Назарбаева председателем Комитета партийного контроля Nur Otan-а назначен Артур Платонов, - написал он.
Он выразил благодарность за проведенную работу предыдущему руководителю Комитета Павлу Олеговичу Казанцеву, избранному заместителем Председателя Мажилиса.
И добавил, что опыт Платонова будет способствовать усилению деятельности Комитета.
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