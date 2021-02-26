Платонов получил должность в Nur Otan

Ранее эту должность занимал Казанцев.

Артур Платонов назначен председателем Комитета партийного контроля Nur Otan-а, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Бауыржан Байбек на своей странице в Twitter.

Постановлением Лидера партии Нурсултана Назарбаева председателем Комитета партийного контроля Nur Otan-а назначен Артур Платонов, - написал он.

Он выразил благодарность за проведенную работу предыдущему руководителю Комитета Павлу Олеговичу Казанцеву, избранному заместителем Председателя Мажилиса.

И добавил, что опыт Платонова будет способствовать усилению деятельности Комитета.

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