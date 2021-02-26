Как облагаются налогом пенсионные выплаты. Разъяснение

Они облагаются налогом один раз.

Стоит ли казахстанцам беспокоиться по поводу двойного налогообложения единовременных пенсионных выплат, рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК, передает zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, обязательные пенсионные взносы, удержанные работодателями у работников, не облагаются индивидуальным подоходным налогом (ИПН), это касается и обязательных профессиональных пенсионных взносов.

В связи с тем, что при удержании суммы пенсионных взносов не облагаются ИПН, суммы пенсионных накоплений облагаются при выплате единожды, соответственно, двойного налогообложения не возникает, - пояснили в Комитете государственных доходов.

В КГД подробно рассказали о порядке налогообложения единовременных пенсионных выплат вторым способом. Этот способ предусматривает ежемесячное удержание ИПН равными долями в течение не более 16 лет по установленному ЕНПФ графику (со следующего месяца, в котором начато перечисление пенсии).

Приведем пример:

Сумма пенсионных накоплений на ИПС вкладчика = 8 500 000 тенге,

порог достаточности = 3 500 000 тенге,

единовременная пенсионная выплата = 5 000 000 тенге (8 500 000 -3 500 000),

сумма исчисленного ИПН = 5 000 000 (в полном объеме) * 10%= 500 000 тенге,

сумма дохода в виде единовременной пенсионной выплаты = 5 000 000 тенге,

ИПН будет удержан с пенсии следующим образом:

Сумма исчисленного ИПН делится на 16 лет, т.е. на 192 месяца. Итак, 500 000/ 192 = 2 604 тенге – ежемесячно будет удерживаться с пенсии сумма отложенного ИПН.

Если физическое лицо примет решение на выезд на постоянное место жительства за пределы Казахстана или перевести пенсионные накопления в страховую организацию, то сумма отложенного ИПН будет удержана полностью единовременных платежом, - отметили в КГД.

При этом в случае смерти физического лица – сумма отложенного ИПН будет удержана единовременно с унаследованных наследниками пенсионных накоплений.

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