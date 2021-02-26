Кто попадет под амнистию к 30-летию независимости

Проект закона направлен на освобождение осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства

В проект закона "Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости Республики Казахстан", опубликованном на сайте "Открытые НПА" определены категории осужденных, которые подпадут под амнистию, передает zakon.kz.

Как следует из документа, от уголовной ответственности и наказания будут освобождены казахстанцы за совершение:

уголовного проступка или преступления небольшой тяжести; преступления средней тяжести, не имеющего ущерба, причиненного уголовным правонарушением и иных исковых требований либо полностью их возместившие.

Кроме того, предусматривается сокращение сроков или размеров основного наказания для социально уязвимых категорий, совершивших некоторые тяжкие и особо тяжкие преступления: на одну вторую и на одну четвертую части соответственно.

К ним относятся:

участники и инвалиды ВОВ и приравненные к ним;

вдовы военнослужащих Вооружённых сил, других войск и воинских формирований, в том числе бывшего СССР, погибших или пропавших без вести при выполнении воинского или интернационального долга, и не вступившие в другой зарегистрированный брак, а также жены инвалидов войны и приравненных к ним;

люди, не достигшие 18-летнего возраста на момент совершения преступления;

женщины в возрасте 50 лет и старше, мужчины в возрасте 60 лет и старше на день введения в действие закона;

женщины, беременные на день введения в действие закона;

женщины, не лишённые родительских прав и имеющие детей, в том числе усыновленных либо взятых под опеку и попечительство, не достигших 18 лет, либо имевшие на момент совершения преступления и осуждения на иждивении детей-инвалидов независимо от их возраста;

мужчины, являющиеся на день введения в действие закона единственным родителем несовершеннолетних детей и не лишённые родительских прав;

люди с инвалидностью первой и второй групп.

В то же время амнистия не распространяется на людей, которые совершили:

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

изнасилование, насильственные действия сексуального характера, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста и так далее;

тяжкие и особо тяжкие преступления против личности;

преступления, сопряжённые и соединённые с посягательством на жизнь либо насилием, опасным для жизни и здоровья человека;

тяжкие и особо тяжкие коррупционные преступления;

преступления в составе преступных групп, организованной группы, преступного сообщества;

преступления против мира и безопасности человечества, основ конституционного строя и безопасности государства;

присвоение и растрату вверенного чужого имущества;

некоторые преступления, совершённые человеком, уполномоченным на выполнение государственных функций, должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием ими своего служебного положения и причинением ущерба государству;

тяжкие и особо тяжкие преступления против общественной безопасности и общественного порядка, здоровья населения и нравственности;

преступления по неосторожности, повлекшие смерть человека, двух и более людей, и другие.

В целом проект закона направлен на освобождение осужденных за совершение преступлений, не несущих серьезную угрозу безопасности граждан и государства, в том числе социально уязвимых категорий граждан: несовершеннолетних, женщин, имеющих несовершеннолетних детей, а также беременных женщин, участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц, пенсионеров, инвалидов и других, - говорится в пояснительной записке.

Документ находится на публичном обсуждении до 5 марта 2021 года.

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