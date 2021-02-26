В Казахстане сильно подорожало жилье - исследование

К примеру, в Актау средняя стоимость жилья выросла на 13,1 процента.

Квартиры в Казахстане подорожали на 3,5 процента. Наибольший прирост цен на квартиры отмечается в трех областных центрах - Актау, Уральске, Атырау, передает zakon.kz.

Krisha.kz сообщает, что за февраль цены на рынке жилья Казахстана выросли на 3,5 процента.

Наибольший прирост отмечается в Актау, Уральске, Атырау. Эти города лидируют по размеру единовременных пенсионных выплат.

В Актау средняя стоимость жилья выросла на 13,1 процента. Квадратный метр оценивается продавцами в 216 975 тенге. Это абсолютный максимум за последние три года. Такой уровень в последний раз фиксировался в январе 2018 года, до периода затяжного снижения.

На втором месте - Уральск (+7,8 процента). Актуальная стоимость квадрата составляет 246 550 тенге - максимум за последние пять лет.

На третьем месте - Атырау (+4,8 процента). Единица площади в феврале стоит 296 700 тенге.

В Усть-Каменогорске и Актобе цены предложений выросли на 4,3 процента, в Кызылорде - на 4 процента. Актуальные показатели - 309 350, 186 400 и 162 925 тенге/квадратный метр соответственно.

В Семее индекс вырос на 3,3 процента и составил 244 925 тенге за квадратный метр.

В Петропавловске - на 2,9 процента: 244 925 тенге/квадратный метр.

В Талдыкоргане - на 2,7 процента: 266 800 тенге/квадратный метр.

В Костанае - на 2,5 процента: 260 175 тенге/квадратный метр.

В Алматы цены предложений выросли на 2,4 процента за месяц. Сейчас средний показатель стоимости составляет 479 425 тенге за квадрат - максимальные за последние пять лет.

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