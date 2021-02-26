На границе с "желтой" зоной. Врачи обратились к алматинцам

С учетом резкого похолодания и распространения инфекционных заболеваний алматинцев призывают усилить меры профилактики

Зачем казахстанцам вакцинироваться от коронавируса, будет ли эффективна прививка, рассказала эпидемиолог, заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Асель Калыкова, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента.

- На сегодня Алматы находится в “зеленой” зоне, однако на границе с "желтой". В чем причина ухудшения? Какие оперативные меры необходимо принять, как горожанам обезопасить себя и близких от риска заражения?

- Действительно, эпидемиологическая ситуация, несмотря на предшествующую стабильность, находится на пороге “желтой” зоны. За прошедшие сутки в Алматы выявлено 110 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. По структуре заражения 43% случаев являются результатом посещения общественных мест. Учитывая резкое похолодание, прирост пришелся именно на места скопления людей. По возрасту заболевших изменений нет - основная масса приходится на лица возрастных категорий 21-30 лет и 40-49 лет. Горожан убедительно призываем по возможности не посещать места скопления людей, учитывая и тот факт, что с учетом резкого снижения температуры увеличиваются риски распространения, то только COVID-19, но и респираторных инфекций, ОРВИ, грипп.

- В Алматы ведется поэтапная вакцинация населения. Сколько эпидемиологов было привито? Получили ли вакцину вы?

- Вакцинация против КВИ с использованием вакцины «Спутник V», которая произведена в Российской Федерации, началась 1 февраля. Всего за этот период вакцину получили 1750 человек. Это все лица, входящие в зону риска: медицинские работники всех уровней и подразделений, санитарные врачи. К слову, в Алматы привиты 57 эпидемиологов.

К процессу вакцинации будет присоединена вакцина Гам-КОВИД-Вак Карагандинского фармацевтического комплекса. Со 2 квартала 2021 года планируется подключить к процессу вакцинации препарат отечественного производства - QazCovid-In.

Касательно вакцинации да. 9 февраля мы вместе с руководителями отделов и специалистами департамента прошли вакцинирование в 1-ой поликлинике Медеуского района. Перед проведением прививки мы подписали добровольное информированное согласие на проведение прививки. Каких-то серьезных побочных явлений я у себя не наблюдала. У коллег была легкая ломота в мышцах, у одного сотрудника к вечеру поднялась температура, но вскоре прошла. Это нормальное явление. На введение любых вакцин организм человека отвечает выработкой иммунитета, а также развитием неблагоприятных проявлений после иммунизации, таких как кратковременное повышение температуры тела, покраснение и отек в месте введения вакцины. Для получения второго компонента вакцины пришло оповещение с номера 1414 о том, что я должна получить через 21 день – 2 марта.

- Могли бы вы остановиться на процедуре разработки вакцины и ее безопасности и эффективности.

- Вакцины разрабатывались по тем же технологиям, которые изучались десятилетиями. Конечно, это новый для нас вирус, и говорить о том, как он будет реагировать на иммунитет, сформированный той или иной вакциной, мы пока можем только теоретически. На сегодняшний день серьезных неблагоприятных проявлений после иммунизации среди привитых против КВИ в Алматы не зарегистрировано. Если говорить о вакцине «Спутник V», то, по мнению ученых, ее эффективность составляет почти 92%. Также разработчики вакцины подчеркивают, что она на 100% защищает от среднего и тяжелого течения COVID-19.

- Есть мнение, что иммунитет к COVID-19 быстро исчезает. Значит ли это, что вакцинация бесполезна?

- Опять-таки сейчас много новостных фейков, не соответствующих действительности. Следует различать естественный иммунитет, возникающий у тех, кто перенес заболевание, и иммунитет, сформировавшийся после прививки. Другими словами, при естественной инфекции вирус проникает через дыхательные пути. А основные органы иммунной системы находятся, скажем, так, во внутренней среде. Этим обстоятельством давно пользуются все возбудители респираторных инфекций. А при вакцинации вирусные антигены вводятся в кровь и предъявляются иммунной системе непосредственно. Взять даже привычную вакцину от гриппа, я ее делаю последние 10 лет ежегодно. И с точностью могу сказать о ее пользе. Среди тех, кто в тяжелой форме заболевал гриппом, привитых не было. Аналогично и в случае с коронавирусом: даже если прививка не защитит на 100% при встрече с патогеном, такой пациент будет иметь огромное преимущество перед тем, кто не был вакцинирован.

- Очень много поступает вопросов касательно электронного паспорта вакцинации. Разъясните, пожалуйста.

- Электронный паспорт вакцинации – это медицинская история вакцинации человека. В данный момент его разработка находится на стадии завершения. Электронный паспорт вакцинации будет доступен в мобильном приложении eGovMobile непосредственно после прохождения процедуры вакцинации. В ЭПВ будут содержаться сведения о гражданине, о виде вакцины, которую он получил, этапность процедуры проведения вакцинации, а также наблюдения в поствакцинационный период. Важно отметить, что ЭПВ – это всего лишь цифровой аналог уже существующей многолетней практики, всем нам известной, как «прививочный паспорт». В целях удобства населения его перевели в электронный формат.

- В условиях поэтапной вакцинации нужно ли продолжать носить маски? Насколько они эффективны?

- Все должны соблюдать масочный режим и другие превентивные меры. Маска, даже немедицинская, — весьма эффективное средство защиты. Она уменьшает дистанцию. Маски необходимы в случае бессимптомного заражения, когда человек не знает о заболевании. Именно после того как было выявлено, что передача инфекции бессимптомными носителями могла стать причиной распространения COVID-19 по всему миру, ВОЗ рекомендовала всем без исключения носить маски.

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