Самолет АН-2 совершил экстренную посадку в Алматинской области

Жертв и пострадавших нет.

Самолет АН-2 выполнил вынужденную посадку в Алматинской области. На борту находились пять человек, передает zakon.kz.

Воздушное судно АН-2 авиакомпании Азия Континенталь, выполнявший санитарный рейс РРК5481 по маршруту Боралдай - Кеген совершил вынужденную посадку в 1,5 км восточнее от автомобильной дороги Боралдай. На борту находились пять человек. Жертв и пострадавших нет, - говорится в сообщении Комитета гражданской авиации.

Управлением по расследованию авиационных происшествий и инцидентов Министерства индустрии и инфраструктурного развития будет проведено расследование.

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