Алиев: Правительство Пашиняна ведет Армению в бездну и разруху

Армения находится в тяжелой ситуации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что последние события в Ереване подрывают армянскую государственность, сообщает zakon.kz.

Это внутреннее дело страны, - заявил Алиев на пресс-конференции для зарубежных журналистов.

Он добавил, что страна находится в тяжелой ситуации.

Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении, - добавил он.

По его словам, правительство Никола Пашиняна ведет страну "в бездну и разруху".

Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Армении Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба.

Утром 25 февраля ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

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