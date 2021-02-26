Семь барж сорвало с якорей у восточного побережья Каспийского моря

Для их возвращения уже направлен буксир.

Из-за погодных условий 7 барж сорвало с якорной бочки у порта Баутино в Тюб-Караганском заливе, сообщает zakon.kz.

По данным МИИР, это произошло приблизительно в 03:00 ночи 26 февраля.

Сильный ветер, а также уходящий лед спровоцировали отход барж. Сейчас баржи дрейфуют в сторону острова Кулалы, севернее порта Баутино. Для их возвращения уже направлен буксир, - отметили в ведомстве.

Пострадавших нет, угрозы безопасности мореплавания нет, загрязнения воды также нет.

Тюб-Караган - мыс на полуострове Мангышлак на восточном берегу Каспийского моря.

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