В Нигерии из школы-интерната похитили более 300 учениц

Школьниц похитила группа вооруженных лиц.

Группа вооруженных лиц похитила более 300 учениц школы-интерната для девочек на севере Нигерии, сообщает zakon.kz.

Как отмечает ТАСС, нападавшие были одеты в форму.

Бандиты, по словам сотрудников школы, прибыли к зданию школы-интерната в час ночи на внедорожниках и мотоциклах. Нападавшие были одеты в форму сотрудников государственной службы безопасности. Они заставили школьниц выйти на улицу и поместили их в машины, - говорится в сообщении.

Факт похищения подтвердили и местные власти.

Похищены дети, - заявил представитель губернатора штата Замфара.

При этом он не назвал точное число захваченных и куда они могли быть увезены.

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