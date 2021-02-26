Появились фото с места экстренной посадки самолета АН-2 

Жертв и пострадавших нет.

Появились фотографии с места экстренной посадки самолета АН-2 в Алматинской области, сообщает zakon.kz.

Как сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, 26 февраля 2021 года в 12.26 часов в п. Боралдай Илийского района​ ​после взлета с аэродрома из-за отказа двигателя произвел экстренную посадку самолет АН-2 производивший вылет по линии санитарной авиации по маршруту "Боралдай-Кеген".​

На борту находилось 2 члена экипажа и 3 пассажира (медики). Жертв и пострадавших нет.

Самолет совершил посадку в 1,5 км от взлетной полосы в южном направлении (приземлился в овраг).

На место выезжали ДЧС (7 сотрудников и 2 ед. техники), служба авиационной безопасности аэродрома "Боралдай" (15 работников и 5 ед. техники).

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