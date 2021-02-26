Из лесного фонда Алматинской области изымут 4,4 гектара земель для строительства дороги

В доход республиканского бюджета потери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий в размере 433 640 тенге.

Министерство сельского хозяйства разработало проект постановления Правительства РК "О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории", передает zakon.kz.

Перевести земельные участки общей площадью 4,4035 гектара из земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Каскеленское лесное хозяйство" государственного учреждения "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области" в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению, - говорится в документе.

Как поясняется, земли лесного фонда переводятся в другую категорию для реконструкции (строительство) автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) – Алматы" (через Костанай, Нур-Султан, Караганда) км 2453 – км 2446 (км 42-49) с обходом станции Шамалган.

При реализации проекта постановления Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК возмещает в доход республиканского бюджета потери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства в размере 433 640 (четыреста тридцать три тысячи шестьсот сорок) тенге, - отмечается в постановлении.

Также говорится, что принятие проекта постановления не предполагает отрицательных социально-экономических, политико-правовых, экологических, демографических и иных последствий.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 марта.

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