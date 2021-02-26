22 цистерны сошли с рельсов в Актюбинской области

Жертв и пострадавших нет.

В Актюбинской области произошел сход 22 грузовых цистерн, сообщает zakon.kz.

26 февраля в 11:55 часов на железнодорожной станции Улпан Шалкарского района произошел сход 22 грузовых цистерн из 43 вагонов с последующем опрокидыванием 13 цистерн и повреждением железно-дорожного полотна протяженностью 150 метров, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

Жертв и пострадавших нет.

Стоит отметить, что происшествие повлияло на задержку пассажирского поезда сообщением "Атырау-Алматы" №42 (находится на станции Эмба). В данный момент проводятся обесточивание электро-энергии и ремонтно-восстановительные работы.

В ремонтно-восстановительных работах задействованы: ДЧС (9 сотрудников и 3 ед. техники) и РОП (2 сотрудника и 1 ед.техники), АО "КТЖ" со станции г.Кандыагаш и г.Шалкар (2 восстановительных поезда и 49 сотрудников), со станции г.Кандыагаш и г.Шалкар (2 пожарных поезда 16 сотрудников), МИО (3 работника и 2 ед.техники), - добавили в ведомстве.

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