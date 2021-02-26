Главу санатория в Алматы подозревают в хищениях

Досудебное расследование находится в производстве.

Начато расследование в отношении главы клиники "Алатау" по подозрению в хищении и продаже продуктов из санатория для онкобольных детей, сообщил на брифинге следователь по особо важным делам Агентства РК по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент zakon.kz.

На брифинге представители СМИ попросили прокомментировать информацию, которую озвучила детский омбудсмен Аружан Саин. Она рассказала о хищениях денежных средств, продаже продуктов питания, предназначенных для детей с онкологическими заболеваниями в республиканском детском клиническом санатории "Алатау" министерства здравоохранения в Алматы.

Досудебное расследование находится в производстве в отношении директора детского клинического санатория Алатау министерства здравоохранения страны. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Иная информация в интересах следствия не подлежит.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!