В Алматы по решению суда снесли гостиницу

Также был снесен цветочный павильон.

В Алматы суд признал самовольной постройкой комплекс на Кульджинке, включающий в себя гостиницу, кафе и магазин, передает zakon.kz.

Судебные разбирательства по иску Управления земельных отношений к собственникам объекта длились продолжительное время. Позднее суд все же вынес решение о сносе, однако собственниками оно не выполнялось. Накануне мы произвели снос в принудительном порядке, при участии судебных исполнителей, - сообщили в Управлении градостроительного контроля.

По информации ведомства, 26 февраля в городе снесли ещё один коммерческий объект - цветочный магазин на улице Сатпаева.

В прошлом году в результате проверки установлено, что цветочный павильон общей площадью более 180 кв.м возведен с многочисленными нарушениями.

Как сообщили в управлении, магазин строили без проектно-сметной документации и экспертизы проекта, без сопровождения авторского и технического надзоров, без уведомления уполномоченного органа о начале производства строительно-монтажных работ.

Кроме того, строительство его осуществлено путем сноса индивидуального жилого дома в нарушении п.п.9 п.2 ст.34-2 закона "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности", - добавили в Управлении градостроительного контроля.

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