Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной дрезине

Российские дипломаты покинули Северную Корею на самодельной тележке, сообщает zakon.kz.

В МИД РФ пояснили, что из-за прерванного сообщения между странами вследствие пандемии коронавируса сотрудникам дипмиссии с семьями пришлось выбираться на родину самостоятельно.

Большую часть пути до границы они преодолели на поезде и автобусе, однако из приграничной зоны они добирались до России пешком. Дипломаты соорудили тележку, на которую погрузили детей и вещи.

Единственным мужчиной маленького отряда и главным "двигателем" несамоходной дрезины на этот раз был третий секретарь посольства Владислав Сорокин.

После пересечения границы на погранстанции Хасан их встретил автобус, который отвез соотечественников в аэропорт Владивостока.

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