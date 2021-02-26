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Снег и дождь. Прогноз погоды на 27 февраля 

Фото: rbtoday.ru 26 февраля 2021, 16:51

Также ожидается сильный мороз.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 27 февраля, сообщает zakon.kz.

На восточную половину республики будет оказывать антициклон, а на западную половину страны будет смещаться Северо-западный циклон, в связи с чем на большей части республики ожидается снег, на западе – осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке и востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра, - сообщили в ведомстве.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра ночью местами, днем на большей части 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидается низовая метель, туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидается днем на западе метель, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области местами – метель.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, в Мангыстауской области – гололед.

В Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью местами ожидается сильный мороз.

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