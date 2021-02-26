Порошенко рассказал, почему Украина потеряла Крым

Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории.

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что привело к потере Крыма Украиной, сообщает zakon.kz.

По данным РИА Новости, его колонка была опубликована в газете "Украинская правда".

Драма 2014 года оказалась финалом почти тридцатилетней истории, в которой Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен, — отметил Порошенко.

Он уточнил, что после распада СССР Россия принялась создавать "пророссийские" автономии на территории СНГ. Однако Киев не смог помешать этому процессу, так как был еще сильно зависим от Москвы.

Так, по его мнению, Украине пришлось согласиться на размещение баз ВМФ России в Севастополе.

Власть закрывала глаза на то, что Крым стал настоящим полигоном для обкатки идеологем так называемого "Русского мира", — заявил Порошенко.

Бывший президент уверен, что жители Крыма не увидели врагов в российских военных в 2014 году из-за их "глубокой укорененности" в жизнях крымчан.

Украина считает Крым своей временно оккупированной территорией. Однако российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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