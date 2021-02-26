Ситуация остается напряженной - Бекшин обратился к алматинцам

Он попросил продолжать следовать карантинным требованиям.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин в канун мартовских праздников обратился к жителям мегаполиса, сообщает zakon.kz.

По информации пресс-службы ДСЭК Алматы, он попросил продолжать следовать карантинным требованиям.

По его словам, нарушения могут привести к новой волне заболеваемости коронавирусом, тем более, что Алматы уже находится на границе "зеленой" и "желтой" зон.

Бекшин подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции в городе остается напряженной. С начала года зарегистрировано 6252 случаев заражения КВИ, за вчерашний день, 25 февраля, зафиксировано 110 случаев.

При этом в Алматы коэффициент R (репрезентативности заражения) - 1 и показатель заболеваемости за последние 7 дней - 38 случаев на 100 тыс. населения, что соответствует зеленой зоне матрицы оценки эпидемиологической ситуации, на границе с желтой, - отметил Бекшин.

Он добавил, что этот показатель может измениться, если алматинцы продолжать игнорировать санитарно-эпидемиологические требования и посещать массовые скопления людей. К примеру, в последние дни все чаще можно увидеть группы горожан на Шымбулаке и Медео.

Алматинцам стоит взять во внимание, что это касается и посещения парков, площадей, торгово-развлекательных центров, особенно в выходные и праздничные дни. Так как в таких местах могут находиться больные с бессимптомными формами инфекции.

43 % случаев заражения коронавирусом в Алматы произошло именно в общественных местах. Празднование весенних праздников не должно закончиться массовым распространением вируса, - заключил он.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!