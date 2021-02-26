Как передать пенсионные накопления в частное управление. Инструкция

Шесть простых шагов разработали в Fingramota.kz.

На портале Агентства по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как можно передать пенсионные накопления в частное управление, передает zakon.kz со ссылкой на Fingramota.kz.

Реестр управляющих компаний, допущенных к управлению пенсионными активами, публикуется ежемесячно на сайте Нацбанка.

Шаг 1: Проверить на своем индивидуальном пенсионном счете ЕНПФ сумму пенсионных накоплений, доступную для передачи управляющей компании.

Данная сумма должна превышать порог достаточности, порядок расчёта которого утвержден Правительством (пороги достаточности на 2021 год опубликованы здесь).

В случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой компании, пенсионные накопления могут быть переданы в пределах их остатка на индивидуальном пенсионном счете

Шаг 2: Изучить перечень частных управляющих компаний, допущенных к управлению пенсионными активами, на сайте Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Реестр управляющих компаний, допущенных к управлению пенсионными активами, публикуется ежемесячно.

Шаг 3: На сайте ЕНПФ ознакомиться с информацией о частных управляющих компаниях, заключивших договоры о доверительном управлении пенсионными активами и их инвестиционными декларациями.

Вкладчик должен самостоятельно выбрать управляющую компанию, инвестиционная декларация которой соответствует его ожиданиям и риск-аппетиту.

Шаг 4: Для подачи заявления о передаче части пенсионных накоплений в частную управляющую компанию необходимо авторизоваться через личный кабинет ЕНПФ либо посетить одно из отделений ЕНПФ.

Для этого требуется пройти по ссылке.

Список отделений ЕНПФ указан по ссылке.

Шаг 5: ЕНПФ проверяет заявление, действительность документа, удостоверяющего личность, и наличие у вкладчика суммы пенсионных накоплений, доступной для передачи управляющей компании.

При выявлении несоответствия отказывает в течение 5 дней после даты подачи заявления.

Шаг 6: При соответствии требованиям законодательства ЕНПФ в течение 30 календарных дней после даты поступления заявления переводит указанную в заявлении сумму пенсионных накоплений в выбранную управляющую компанию.

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