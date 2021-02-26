Самый известный повар России рассказал правду о разводе после 20 лет брака

Люди проверяются в сложных ситуациях.

Константин Ивлев, один из самых известных российских поваров и телеведущий, рассказал о причинах развода с женой после 20 лет брака, передает zakon.kz.

У Ивлева и его бывшей жены в браке родилось двое детей, но это не остановило супругов от развода.

Люди проверяются в сложных ситуациях. Моя бывшая жена, к сожалению, некоторых таких ситуаций не выдержала. Финансовых в том числе, я же не родился богатым. Мы все мыслим штампами: она была никем, она тебя взяла, подняла, а теперь ты ее бросил. С какого хрена? Она меня подняла, я ее поднял. Нет, никто никого не поднимал, каждый занимался своим делом. Были моменты, которые как заноза. И в итоге все пришло к тому, что мы решили: все уже, хватит. Мои дети, особенно сын, все понимали, когда мы с женой подошли к разводу. Детей не обмануть, они чувствуют, где хорошее, где плохое. Лера (новая возлюбленная Константина. — Прим. ред.) абсолютно вменяемый, правильный человек, у которого нет никаких мыслей вроде: отберу у него все деньги, машины. Ничего такого нет. И дети увидели это, так что очень хорошо общаются с ней, - сказал он в интервью Алене Жигаловой.

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