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Токаев назначил послов в Италии и Малайзии

Фото: из открытых источников 26 февраля 2021, 18:20

Ими стали Ерболат Сембаев и Булат Сугурбаев.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Италии и Малайзии, передает zakon.kz.

Как сообщает Акорда, ими стали Ерболат Сембаев и Булат Сугурбаев.

Указами главы государства назначены:

  • Сембаев Ерболат Насенович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Итальянской Республике;
  • Сугурбаев Булат Булатович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии, - говорится в сообщении.

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