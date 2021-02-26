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Ими стали Ерболат Сембаев и Булат Сугурбаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил послов в Италии и Малайзии, передает zakon.kz.
Как сообщает Акорда, ими стали Ерболат Сембаев и Булат Сугурбаев.
Указами главы государства назначены:
- Сембаев Ерболат Насенович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Итальянской Республике;
- Сугурбаев Булат Булатович Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Малайзии, - говорится в сообщении.
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