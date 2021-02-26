Подписано новое постановление о карантине в Костанайской области

Приложение zakon.kz
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Им внесены изменения и дополнения в постановление главсанврача Костанайской области №5 от 4 февраля.
Подписано новое постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области №5 от 4 февраля", передает zakon.kz.
В преамбуле слова "приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №239 "Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий", заменить на слова "приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-293/2020 "Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин", - говорится в постановлении.
Согласно документу, разрешена деятельность/работа:
В постановлении отмечается, что работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков в воскресенье запрещена.
Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 1 марта, - уточняется в документе.
С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
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