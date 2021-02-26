Подписано новое постановление о карантине в Костанайской области

Им внесены изменения и дополнения в постановление главсанврача Костанайской области №5 от 4 февраля.

Подписано новое постановление "О внесении изменений и дополнений в постановление главного государственного санитарного врача Костанайской области №5 от 4 февраля", передает zakon.kz.

В преамбуле слова "приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года №239 "Об утверждении Правил осуществления ограничительных мероприятий", заменить на слова "приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 декабря 2020 года №ҚР ДСМ-293/2020 "Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин", - говорится в постановлении.

Согласно документу, разрешена деятельность/работа:

библиотек, музеев;

религиозных объектов (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.)индивидуально, без проведения коллективных мероприятий и "Жума намаз", из расчета не менее 4 кв. м. на человека, с запретом работы расположенных в них объектов общепита, при соблюдении требований ПГГСВ РК №67;

всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме;

продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мер;

санаториев, профилакториев, домов и баз отдыха в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно-дезинфекционных мер;

объектов и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, туристические базы и др.) в штатном режиме, с соблюдением усиленных санитарно-дезинфекционных мер;

офисов государственных органов (организаций), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства, при этом не менее 60% сотрудников остаются на дистанционной форме работы (при штатном расписании более 15 сотрудников).

В постановлении отмечается, что работа крытых продовольственных и непродовольственных рынков в воскресенье запрещена.

Настоящее постановление вступает в силу с 00:00 1 марта, - уточняется в документе.

С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!