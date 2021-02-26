Троллейбусные маршруты временно изменят в Алматы

Изменения будут действовать один день.

Остановка Центральный стадион и конечная общественного транспорта возле Центрального парка культуры и отдыха в Алматы будут недоступны в воскресенье 28 февраля, передает zakon.kz.

По информации акимата Алматы, в связи проводимыми ремонтными работами троллейбусных линий на ул.Гоголя от ул. Кайырбекова-Бузурбаева 28 февраля 2021 года, будет внесено изменение в схемы троллейбусных и автобусных маршрутов: № 25 ТП – в северном направлении ул.Калдаякова - Жибек Жолы – Пушкина – Гоголя – Калдаякова и далее по маршруту; № 1, 12 ТП - в восточном направлении ул.Гоголя- Кадаякова- Жибек Жолы – Пушкина и далее по маршруту. № 13 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя – далее по действубщей схеме. №16 – ул. Калдаякова – ул. Казыбек би – ул. Кайырбекова – ул. Гоголя –далее по действующей схеме; №118 – ул. Калдаякова – ул. Макатаева (в обратном направлении разворот на остановочном пункте ул. Коперника) – ул. Калдаякова - далее по действующей схеме в прямом и обратном направлении.

Кроме того, в акимате сообщили, что в связи с проводимыми ремонтными работами 28 февраля текущего года на остановочных комплексах «Центральный стадион» расположенные по восточном и западном направлении по проспекту Абая, будет запрещена остановка для всех маршрутов №25, 34, 44, 57, 62, 66, 92, 98, 118, 120, 128, №5ТП, 19ТП,25ТП общественного транспорта. Все автобусные маршруты будут останавливаться по проспекту Абая в западном направлении на остановке «театр им.М.Ауэзова», в восточном направлении на остановке «Абая-Байтурсынова».

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!