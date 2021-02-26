Астанчане не смогут оплатить проезд некоторыми сервисами. Названа причина

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С 27 февраля по 1 марта CTS будет проводить профилактические и технические работы по настройке и улучшению центральной системы оплаты проезда столицы.
Некоторые сервисы системы оплаты проезда в столице будут временно недоступны в связи с техническими работами, передает zakon.kz.
Как сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана, с 27 февраля по 1 марта CTS будет проводить профилактические и технические работы по настройке и улучшению центральной системы оплаты проезда столицы.
27 февраля с 14:00 по 1 марта 09:00 запланированы профилактические и технические работы по настройке и улучшению центральной системы оплаты проезда столицы, - говорится в сообщении компании.
В период проведения технических работ будут недоступны следующие сервисы:
Как сообщается, 27 февраля центральная касса будет работать до 13:00.
Отмечается, что во время проведения технических работ горожанам будет доступен сервис по пополнению транспортных карт в RTVM-автоматах.
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