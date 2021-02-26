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Уникальный мурал установят в СКО к 175-летию Жамбыла Жабаева

Фото: zakon.kz 26 февраля 2021, 20:39

В Петропавловске состоялось возложение цветов к бюсту жырау, поэта, выдающегося деятеля казахской народной поэзии.

В честь 175-летнего юбилея Жамбыла Жабаева в Петропавловске состоялось возложение цветов к бюсту жырау, поэта, выдающегося деятеля казахской народной поэзии, передает zakon.kz.

В церемонии возложения цветов приняли участие заместитель акима области Гани Ныгыметов, аким города Петропавловска Булат Жумабеков, представители ветеранской общественности, научной и творческой интеллигенции.

Заместитель акима области Гани Ныгыметов рассказал о том, что в рамках юбилейного года в регионе пройдут разноформатные мероприятия для популяризации творческого наследия акына. Будут проведены работы по благоустройству территорий улиц и объектов названных в честь Жамбыла Жабаева. Также в планах установка мурала из керамического полотна на фасаде одного из жилых домов, находящегося по улице Жамбыла.

Стоит отметить, что в прошлом году в областном центре был установлен величественный мурал (панно) с изображением великого Абая по случаю его 175-летнего юбилея, ставший новой достопримечательностью областного центра. Уникальность композиции состоит в том, что это единственный в стране мурал, сделанный из керамики.

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