В США покончил с собой экс-тренер сборной по гимнастике после обвинений в насилии

Его тело было обнаружено днем в четверг, 25 февраля.

Бывший тренер сборной США по гимнастике Джон Геддерт покончил с собой 25 февраля после того, как ему предъявили обвинения в насильственных действиях, в том числе сексуального характера, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мой аппарат был уведомлен, что сегодня днем было обнаружено тело Джона Геддерта, он совершил самоубийство. Это трагический исход для всех сопричастных, - говорится в заявлении генпрокурора штата Мичиган Даны Нессел.

Ранее в этот же день Нессел предъявила 63-летнему Геддерту обвинения в ряде преступлений. Ему инкриминировалось насилие в отношении "десятков молодых спортсменок". Генпрокурор отметила, что минимум в одном случае речь шла о насильственных действиях сексуального характера. По ее данным, Геддерт прибегал к чрезмерно жестким методам во время тренировок, игнорировал травмы его подопечных, запугивал их.

Геддерт должен был предстать перед судом в четверг. В случае признания Геддерта виновным его могли приговорить к тюремному заключению на десятки лет.

Нессел также обвинила бывшего тренера в том, что он лжесвидетельствовал по делу бывшего врача женской сборной США по спортивной гимнастике Ларри Нассара.

Последний был приговорен в 2018 году к тюремному заключению на срок до 175 лет за сексуальное насилие. Он признался в домогательствах и совершении действий сексуального характера в отношении 11 гимнасток, показания против него дали более 150 женщин.

В ходе судебного процесса по делу Нассара отмечалось, что он и Геддерт были друзьями. Некоторые гимнастки подчеркивали, что Геддерт может нести частичную ответственность за то, что у Нассара была возможность совершать преступления.

Дело Ларри Нассара

Нассар в 1996-2015 годах работал спортивным врачом в Университете штата Мичиган, где тренировалась женская национальная сборная по гимнастике. Он также был физиотерапевтом американской команды на четырех Олимпийских играх и продолжительное время работал с молодыми спортсменками.

Скандал вокруг Нассара, разгоревшийся в 2015 году в свете обвинений в его адрес в насилии сексуального характера, стал причиной ухода в отставку главы Федерации гимнастики США Стива Пенни.

Нассар в 2017 году был приговорен к 60 годам тюрьмы за хранение детской порнографии. Большой архив соответствующих материалов был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов в 2016 году на жестком диске его компьютера.

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