Канализационные стоки попали в алматинскую реку

Работы продолжались три дня, 26 февраля слив канализационных стоков в реку Терисбулак остановлен.

В Алматы почистили реку Терисбулак от канализационных вод, передает zakon.kz.

24 февраля Управление зеленой экономики (УЗЭ) Алматы организовало выезд на улицу Байконурская, где протекает река Терисбулак. В ходе обследования выяснилось, что засорена труба, из-за чего произошел слив канализационных стоков в реку. Для очистки колодца управление зеленой экономики пригласило сотрудников ГКП "Алматы су". Работы продолжались три дня, 26 февраля слив канализационных стоков в реку Терисбулак остановлен. пресс-служба управления

В ведомстве поблагодарили за сигнал городских активистов Вячеслава Павленко и Салтанат Ташимову.

Слив канализационных стоков в реку продолжается с 2020 года. Осенью 2020 года управление зеленой экономики уже проводили работы по очистке колодца. Вместе с тем за канализацию управление не отвечает, - отметили в УЗЭ.

Как сообщается, по завершению работ управление направило в письмо в департамент экологии и департамент полиции для принятия мер в отношении виновных лиц.

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