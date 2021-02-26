Церемония награждения прошла в Алматы.

Фонд Нурсултана Назарбаева наградил самых благородных и отважных, передает zakon.kz.

Они всегда готовы помочь в трудную минуту, никогда не остаются в стороне от добрых дел и вносят большой вклад в развитие Родины. Именно таких людей, особенно важных и нужных для нашего общества, сегодня наградили в Алматы.

Здесь состоялся финал республиканского конкурса "Караван доброты", который уже третий год подряд организуется Фондом Нурсултана Назарбаева и Ассоциацией деловых женщин Казахстана при поддержке партнеров проекта – Агентства "Хабар", телеканала "КТК" и санатория "Оқжетпес".

В мероприятии принял участие аким Алматы Бакытжан Сагинтаев.

Конкурс нацелен на популяризацию идей благотворительности, развитие активной гражданской инициативы.

Участники проекта - яркие личности. Они помогают нуждающимся, активно занимаются благотворительностью, проявляют отвагу. Среди них есть и те, кто способствует развитию культуры, решает экологические проблемы, занимается социальным предпринимательством. Традиционно имена победителей конкурса определялись в рамках пяти номинаций: "Асар", "Туған жер", "Мейірім жолында", "Батыл жүрек", "Қайырымдылық тарихы". Однако в этом году членами комиссии было принято решение об учреждении еще двух номинаций – это номинация "Бала жүрегі" и "Жануарға мейірім".

Отмечая значимость конкурса, директор Фонда Нурсултана Назарбаева Дарига Назарбаева подчеркнула, что с каждым годом в нашем конкурсе участвует все больше и больше добрых, отзывчивых людей нашей страны. За три года, прошедшие с первого конкурса, число его участников выросло в семь раз и составило только за 2020 год 667 человек.

В этом году "Караван доброты" особенный. Пандемия коронавируса, карантинные ограничения сказались на жизни каждого из нас. Хочу особо выделить среди участников сегодняшнего чествования тех, кто в это очень непростое время не жалел своих сил и возможностей для помощи, - сказала директор Фонда.

По ее словам, "за каждой историей стоят и человеческая боль и беда, человеческая доброта и любовь. Всегда, я хочу это особо подчеркнуть, всегда доброта и солидарность оказываются сильнее беды. Видеть это - огромная радость. А еще гордость за наш народ, за нашу страну, за наш родной Казахстан".

Дарига Нурсултановна отметила, что "своими яркими поступками, совершенных по велению души, участники конкурса мотивируют других быть лучше, являясь примером для подрастающего поколения".

Участники конкурса – это люди из самых разных сфер – предприниматели, представители общественных организаций, образования, люди с особыми потребностями, сотрудники правоохранительных органов, журналисты и блогеры.

Членам комиссии было непросто определить победителей, ведь каждый участник имеет свою уникальную и зачастую трогательную историю добра, гуманизма и патриотизма.

По каждой из семи номинаций были определены победители, которым присуждены I, II и III места. Кроме этого, одни из лучших финалистов конкурса, не занявших призовые места, награждены поощрительными призами.

I места "Каравана доброты" заняли:

в номинации "Асар" - Абылайхан Асылбай из Семея. Первое место присуждено за особый вклад в популяризацию среди казахстанского и зарубежного общества традиции изготовления национальных ручных изделий;

в номинации "Туған жер" - Даурен Кульчигишев также из Семея. Он оказывает большую помощь многодетным семьям, а также принимал участие в спасении людей в период пандемии коронавируса (закуплено 185 аппаратов ИВЛ, лекарственных средств на сумму 17 млн тенге, организовано питание медперсонала);

в номинации "Батыл жүрек" - Алексей Сычугов из Костанайской области. Молодой человек стал донором печени для четырехлетнего ребенка;

номинация "Мейірім жолында" присуждена благотворительному Фонду "Шапағат" Нур-Султана за оказание материальной помощи на постоянной основе многодетным и малоимущим семьям. Фонд помог более 20 тысячам семей - роздано более 100 тонн продуктов;

в номинации "Қайырымдылық тарихы" лучшей признана общественно-политическая газета "Сырым елі" из Западно-Казахстанской области. СМИ освещает проблемы жителей области, тем самым способствуя их решению. Благодаря активной позиции газеты, было куплено 13 кислородных концентраторов и медикаментов, а также дом на две семьи;

в номинации "Бала жүрегі" - 16-летняя Дана Утебаева из Западно-Казахстанской области. Призовое место присуждено за отважный поступок в спасении трех детей при пожаре;

в номинации "Жануарға мейірім" - Борис Щербаков из Усть-Каменогорска. Его деятельность впечатляет, ведь Борис внес большой вклад в популяризацию природы Восточного Казахстана, опубликовал около 200 научных работ и книг по ботанике, фаунистике, экологии. Также он организовал "Школьный экологический заповедник" в урочище Чечек, где юные натуралисты Усть-Каменогорска могут пройти полевую экологическую практику и проводить свои научные изыскания.

Республиканский конкурс "Караван доброты" - проект, нацеленный на выявление и поощрение людей, совершающих благородные поступки. За три года реализации проекта поступило около 1 тыс. заявок на участие в конкурсе. Это благотворители, волонтеры, земляки, проявившие отвагу, а также те, кто вносит огромный вклад в развитие страны.

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