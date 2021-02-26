Как стать терпеливее, узнали ученые

Серотонин является одним из самых известных нейромодуляторов поведения.

Японские исследователи обнаружили, что искусственная стимуляция выделения серотонина у мышей сделало их более терпеливыми в ожидании еды, передает zakon.kz.

По данным "Профиль", серотонин является одним из самых известных нейромодуляторов поведения. Он регулирует настроение, циклы сна и бодрствования, а также аппетит.

Как рассказал доктор Кацухико Миядзаки, понимание того, как серотонин влияет на различные области мозга, сможет принести успехи в разработке селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.

Эти соединения являются широко используемой формы антидепрессантов.

Также доктор разъяснил, что сейчас воздействие серотонина изучается на различных моделей депрессии у мышей.

По словам Миядзаки, его исследовательская группа также вскоре сможет найти более целенаправленные методы лечения, которые будут действовать точечно, а не полностью на весь мозг.

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