Сбой произошел в работе "ВКонтакте"

Проблемы начались около 20:36 по времени Нур-Султана.

Пользователи "ВКонтакте" сообщают о неполадках в работе социальной сети, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, проблемы начались около 20:36 по времени Нур-Султана.

Согласно информации, 70% пользователей соцсети жалуются на сбои с загрузкой сайта, также 26% претензий связаны с доставкой сообщений, еще 3% сообщают о проблемах со входом в аккаунт.

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