Когда из аэропорта Туркестана можно будет улететь в Стамбул

Первые международные рейсы планируют открыть в марте.

Отечественные авиакомпании планируют открытие первых международных рейсов из аэропорта Туркестана, передает zakon.kz.

В марте 2021 года ожидается, что авиакомпания Air Astana начнет выполнение семи рейсов в неделю (ежедневно) между городами Туркестан и Стамбул. Также авиакомпания Scat планирует начать выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Туркестан – Стамбул. пресс-служба МИИР РК

В ведомстве отметили, что по итогам проведенной комитетом гражданской авиации работы постановлением Правительства РК №79 от 19 февраля "аэропорту города Туркестан присвоен статус международного аэропорта".

В настоящее время ведется подготовительная работа по открытию рейсов между городами Туркестан и Стамбул, - уточнили в МИИР.

Строительство аэропорта Туркестана было завершено осенью 2020 года. Первый регулярный рейс в аэропорт Туркестана был совершен 1 декабря 2020 года.

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