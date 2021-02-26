Алексея Навального не повезут ни в одну из подмосковных колоний

Об этом сообщил член Общественной наблюдательной комиссии Подмосковья.

Осужденный по делу "Ив Роше" оппозиционер Алексей Навальный не будет доставлен ни в одну из подмосковных исправительных колоний, передает zakon.kz.

Об этом РИА Новости сообщил член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Подмосковья Александр Мальцев.

Ранее ряд СМИ написал, что Навального якобы доставили в исправительную колонию в подмосковной Коломне. Позднее представитель колонии №6 в Коломне и ОНК Москвы опровергли эту информацию.

По данным администрации управления ФСИН Подмосковья, Навальный не будет доставлен ни в одну из наших колоний, - сказал Мальцев.

Накануне адвокат Вадим Кобзев сообщил агентству, что Навального, которому по делу компании "Ив Роше" предстоит провести в колонии около 2,5 лет, этапировали из спецблока московского СИЗО-1 "Матросская тишина". По его словам, ему отказались сообщать, куда именно. В пятницу директор ФСИН Александр Калашников сказал, что в колонии Навальный будет содержаться в "абсолютно нормальных" условиях, угрозы его безопасности нет.

Симоновский суд Москвы 2 февраля постановил отменить Навальному условный срок по делу компании "Ив Роше" и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. На этом настаивала ФСИН - по данным ведомства, он неоднократно нарушал условия испытательного срока и до задержания был объявлен в розыск. Впоследствии Мосгорсуд утвердил это решение.

Дело "Ив Роше" было возбуждено Следственным комитетом по заявлению на тот момент главы представительства этой компании в России гражданина Франции Бруно Лепру. Как установил суд, Навальный с братом Олегом обманом убедили представителей "Ив Роше" заключить договор на перевозки почты с созданной ими фирмой "Главное подписное агентство". Услуги, согласно приговору, предоставлялись по завышенным тарифам и силами другого транспортного предприятия. Общий ущерб, по данным СК РФ, превысил 30 млн рублей: 26 млн было похищено у "Ив Роше", остальное – у "Межрегиональной процессинговой компании", ставшей, по версии следствия, еще одним объектом махинаций.

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