Twitter разработает два новшества

Речь о возможности создания групп и функции платной подписки.

Социальная сеть Twitter создаст платную подписку для эксклюзивного контента, передает zakon.kz.

Как сообщает "Коммерсантъ", соцсеть разработает два новшества: возможность создания групп (Communities) и функцию платной подписки Supper Follows.

В компании не уточнили, сколько будет стоить платная подписка.

Благодаря функции создания групп, пользователи смогут как создавать свои сообщества, так и присоединяться к другим с интересующей их тематикой.

В свою очередь подписка Supper Follows позволит владельцам аккаунтов брать плату с подписчиков за доступ к эксклюзивному контенту.

Дополнительным эксклюзивным контентом могут стать сообщения, которые не будут видны другим пользователям, а также подписка на рассылку новостей и цифровая символика.

Отмечается, что, пока нет графика, когда будет запущена какая-либо из этих функций. Twitter перечислил их как "что будет дальше" для своей платформы во время презентации для аналитиков и инвесторов.

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