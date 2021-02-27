Мировое сообщество призвали увеличить производство вакцины от коронавируса

Об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Мировое сообщество должно предпринять шаги для увеличения производства вакцины от COVID-19 в мире, используя для этого, в частности, такие инструменты, как передача технологий и лицензий, передает zakon.kz.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил 26 февраля генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Сейчас настало время использовать все инструменты для наращивания производства, включая передачу лицензий и технологий, а там где необходимо, применять изъятия из прав интеллектуальной собственности, - сказал он на брифинге в Женеве.

Гебрейесус приветствовал принятую Советом безопасности ООН резолюцию о справедливом распределении вакцин от коронавируса в мире. Он ожидает от Совбеза также шагов, которые облегчили бы увеличение объемов производства вакцины.

Я рад, что Совет безопасности ООН проголосовал за справедливый доступ к вакцинам. В то же время, если мы хотим практических решений, то к вопросу об изъятиях в правах интеллектуальной собственности нужно отнестись серьезно, и Совет безопасности ООН может это сделать, если есть политическая воля, - констатировал гендиректор ВОЗ.

По его словам, "есть и другие практические шаги, которые могут быть приняты, где у Совета безопасности ООН имеется большое влияние".

Коснувшись деятельности международного механизма доступа к вакцинам COVAX, глава ВОЗ назвал "большим прогрессом" начало поставок препаратов по этой программе. 24 февраля вакцина была доставлена в Гану, а 26 февраля - в Кот-д'Ивуар.

Мы добились большого прогресса. Однако этот прогресс хрупкий. Нам нужно ускорить поставки и распределение вакцин от COVID-19, - продолжил Гебрейесус.

Он подчеркнул, что этой цели невозможно достичь, если "некоторые страны продолжают обращаться к предприятиям, которые производят вакцину для COVAX".

Подобные действия подрывают COVAX и лишают работников здравоохранения и людей с уязвимым здоровьем вакцин, необходимых для спасения жизни, - констатировал гендиректор ВОЗ.

ВОЗ придает большое значение механизму COVAX, в котором участвуют 190 стран и экономик. Он является одной из опор партнерства ACT-Accelerator. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее благополучных государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин от коронавируса.

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