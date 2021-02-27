Мы отслеживаем ситуацию - ВОЗ о вспышке птичьего гриппа в России

Эксперт отметила, что организация отслеживает "любые угрозы человечеству в постоянном режиме".

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отслеживает ситуацию вокруг вспышки птичьего гриппа в России и готова к принятию мер в случае необходимости. Об этом заявила 26 февраля на брифинге эксперт организации Мария ван Керкхове, передает zakon.kz.

Мы получили сообщения из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа. Мы отслеживаем ситуацию и готовы к принятию мер в случае необходимости, - цитирует ТАСС Керкхове.

Она отметила, что ВОЗ отслеживает "любые угрозы человечеству в постоянном режиме".

Эта работа не прекращается. В том числе это касается и птичьего гриппа. Все мы сейчас говорим в основном о коронавирусе, но ВОЗ проводит работу и по всем другим направлениям. Другие угрозы нельзя терять из виду, - подчеркнула она.

20 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о первом случаев заражения человека вирусом птичьего гриппа A(H5N8). По ее словам, заразились семь сотрудников птицефабрики на юге России. Они уже переболели и чувствуют себя хорошо, уточнила руководитель ведомства.

Позднее ВОЗ сообщила о получении уведомления из России о заражении людей новой разновидностью птичьего гриппа А(H5N8). В организации отметили, что обсуждают случившееся с властями, чтобы получить дополнительную информацию для оценки сложившейся ситуации для общественного здравоохранения. В ВОЗ при этом обратили внимание на тот факт, что у заразившихся семи работников птицефабрики в России не было симптомов и отсутствовали сообщения о дальнейшей передаче вируса от человека человеку.

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