Крупная авария произошла в "АМТ": больше тысячи многоэтажек осталось без отопления

Из строя вышли сразу три котла из шести.

В Темиртау вторые сутки пытаются устранить крупную аварию на ТЭЦ, передает zakon.kz.

Как сообщает КТК, из строя вышли сразу три котла из шести. Батареи остыли почти во всем городе - это больше тысячи многоэтажек. При этом в регионе уже второй день действует штормовое предупреждение: ночью температура опускается до минус 30.

За отопительный сезон это у нас уже второй или третий раз происходит, а продолжается это ежегодно. И главное, что вот удивительно: как на улице морозы больше 20 градусов, у них постоянно авария. жительница Темиртау Любовь Цыганкова

Холодать в квартирах начало 25 февраля после обеда. Котлы стали выходить из строя один за другим. Отопительной проблеме Темиртау уже несколько десятков лет. Как и обещаниям ее решить. Сначала появился план постройки необходимого резервного котла. Затем собирались провести модернизацию ТЭЦ. Всего этого замерзающие жители ждут из года в год. Текущую аварию власти пообещали устранить в ближайшее время: в 23:30 планируют подключить к работе последний шестой котел. Утром в дома темиртаусцев должно прийти тепло, - говорится в сюжете.

На котлах произошли аварийные остановки. На одном из котлов появился свищ на экране, на другом произошел свищ на потолочном парагревателе. Из шести котлов там три котла выработали свой ресурс. На сегодняшний день котлы находятся не в очень удовлетворительном состоянии. заместитель акима Темиртау Владислав Цай

По данным ekaraganda.kz, сразу несколько госорганов проверят работу ТЭЦ-2 "АрселорМиттал Темиртау". Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек на совещании по ситуации в Темиртау.

Действительно, ситуация вчера и сегодня с отоплением в Темиртау была непростая. Благодарим жителей за терпение. Руководство "АМТ" и ТЭЦ допустили такое происшествие. В город будет направлена проверка - прокуратура области, промбез, энергонадзор. Женис Касымбек

Также глава области жестко потребовал, чтобы на ТЭЦ ускорили завершение строительства нового седьмого котла.

Мы настаиваем на том, чтобы проект по седьмому котлу был завершен. Ситуация показала, что дальше тянуть невозможно. Проект уже начат. Из-за карантина "АМТ" находил различные причины, чтобы затянуть его реализацию. Дальше тянуть некуда. Надо максимально ускорить завершение проекта в этом году. Город ждет третий год завершения проекта. Это вопрос номер один, - сказал аким.

В свою очередь гендиректор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир заявил, что он будет "сотрудничать со всеми проверяющими органами".

Необходимо выяснить причины случившегося. Мы несем ответственность и будем искать решение. Вы также сказали о наличии персонала и организационной структуре на ТЭЦ - мы над этим работаем. Я понимаю, что в будущем не должно повториться подобного. Полностью согласен, что нам надо работать лучше, на нас лежит ответственность перед жителями города, - сказал он.

Как сообщается, нормализация температурного режима теплоснабжения ожидается с 24:00 26 февраля.

Со стороны компании были приложены максимальные усилия для стабилизации ситуации в кратчайшие сроки. Для ликвидации аварийной ситуации был задействован весь штат энергетиков и все ремонтные бригады. 26 февраля необходимые ремонтные работы полностью завершены. В ближайшее время пять котлов, необходимых для полноценной подачи теплоснабжения, выйдут на заданные параметры, - сообщили в "АМТ".

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