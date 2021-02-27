США пообещали ввести новые санкции против РФ из-за кибератак

Россия ранее неоднократно на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds.

Соединенные Штаты могут в течение нескольких недель объявить о том, введут ли они дополнительные санкции в отношении России, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов, которые вместе с президентом Джо Байденом на борту номер один отправились в штат Техас.

Псаки спросили, когда Вашингтон объявит, будут ли введены дополнительные односторонние рестрикции в отношении Москвы.

Недели, а не месяцы. Это продолжающийся процесс, и, как вы знаете, этот процесс, конечно же, включает в себя обзор не только их [России] [предполагаемой] вовлеченности в [американские] выборы 2020 года, но и денежных вознаграждений, которые были предположительно за наших военных, а также [хакерских] атак против SolarWinds. Есть ряд компонентов, - ответила пресс-секретарь, говоря о том, что американская разведка продолжает обзор на российском направлении.

Она пояснила, что специалистам вашингтонской администрации по кибербезопасности и национальной безопасности требуется время для "завершения данного процесса".

И, конечно же, как и в любом случае, президент принимает решение. Я бы сказала, что у него есть возможность отреагировать в той манере и в то время, когда он сам пожелает, видимым или скрытным образом. Но я бы ждала недели, а не месяцы, прежде чем мы завершим этот обзор, - заключила пресс-секретарь.

На протяжении нынешней недели она неоднократно сообщала, что Соединенные Штаты намерены в течение нескольких недель ответить на приписываемые России недружественные шаги.

Американское разведывательное сообщество продолжает расследовать кибератаку через программное обеспечение (ПО) фирмы SolarWinds, в данный момент полагая, что за ней, вероятно, стоят хакеры "российского происхождения", заявила 17 февраля заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер. Россия ранее на высоком уровне отвергала выводы Вашингтона о причастности Москвы к кибератаке в США через ПО SolarWinds.

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